Documentaire Tijdgravers in première

In Cinema Middelburg is de film Tijdgravers van Fifi Visser in première gegaan. Tijdgravers is een documentaire over het werk van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Het is volgens de maker een poëtische ode aan noeste arbeid van de conservatoren van het Genootschap dat dit jaar 200 jaar bestaat. Een deel van de documentaire is opgenomen bij het Zeeuws Archief in Middelburg