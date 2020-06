Middelbare scholen van start: 'Het is goed dat we weer open gaan'

5vwo van het Pieter Zeeman in Zierikzee krijgt les in ondernemerschap (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Peter van der Gaag, is rector op de Pieter Zeeman in Zierikzee.

Hoe kijkt u aan tegen het weer openen van uw school?

Het is goed dat de scholen weer open gaan. Voor leerlingen is het van belang dat zij weer fysiek onderwijs op school krijgen. Naast het kwalificeren (onderwijsdoelen halen en cijfers maken) is het socialiseren en individualiseren (de persoonlijke vorming) van groot belang. Dat gebeurt in interactie met anderen. Online lukt dat niet.

Daarbij is een aantal leerlingen ook in een soort sociaal isolement gekomen dat niet goed voor hen is. Weer naar school is dus vanwege meerdere redenen goed voor onze leerlingen.

Dat geldt overigens ook voor huisgenoten: het is voor ieder goed om weer uit te vliegen en de eigen dingen te kunnen doen. Dat maakt het samen-zijn thuis weer meer ontspannen.

Wat zijn de reacties van uw leraren?

Ook docenten zijn erg blij dat leerlingen weer naar school komen. Wie in het onderwijs werkt, houdt van de doelgroep en van de interactie, houdt ook van de ontwikkeling waaraan je een bijdrage mag leveren. Docenten doen hun uiterste best om op afstand via online lessen die ontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

Maar in het directe contact gaat dat natuurlijk veel beter. Daarbij missen collega's ook elkaar. Een groep docenten en onderwijsondersteunend personeel vormt ook een team. De informele contacten, maar ook het professioneel overleg in de ontmoeting wordt gemist. Het is goed als dat ook weer terugkeert.

Hoe gaat het logistiek? Hoe komen de leerlingen nu naar school?

Leerlingen komen in principe lopende, fietsend, met de scooter of 'halen en brengen' naar school. Op dit moment inventariseren wij de behoefte aan OV. Daarvoor geldt: als het echt niet anders kan. Wij hebben veel leerlingen die wonen buiten de straal van 8 km van de school. Hoeveel leerlingen van het OV gebruik zullen moeten maken, kan ik op dit moment niet zeggen, ook niet inschatten.

Zeeuws-Vlaamse scholieren van de drie middelbare scholen krijg tegelijk wiskundeles, via een videoverbinding (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Hoe kijkt u op het hele proces tot nu toe terug?

De situatie is echt naar, niemand in de samenleving wil dit. De schade in de verschillende branches is groot en ook in de privésfeer laat het diepe sporen achter. Voor ons als onderwijsinstelling geldt dat ook, hoewel wij geen commercieel doel hebben en niet aangewezen zijn op winst maken voor het inkomen. Het vaste inkomen voor onderwijspersoneel is gebleven.

Dat biedt ontspanning in vergelijking met andere beroepsgroepen. Een groot goed.

We hebben als scholengroep Pontes zeer snel kunnen schakelen. Binnen twee dagen waren onze lessen integraal online. We hebben voortdurend met ouders en leerlingen gecommuniceerd over aanpassingen. Dat is door leerlingen en ouders ook goed ontvangen.

Het team heeft zich in rap tempo geprofessionaliseerd op het gebied van ICT (online lesgeven en toetsen). Examenleerlingen hebben goede resultaten behaald.

Het Reynaertcollege, één van de middelbare scholen in Zeeland (foto: OZ)