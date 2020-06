Goedemorgen! Middelbare scholen weer open en lotgenotencontact

Oudere Tholenaren (70+) die corona hebben, kunnen vanaf nu bellen met Tholenaren die opgeknapt zijn. Samen kunnen ze dan spreken over de ziekte en over hun onzekerheden. De vrijwilligers van de Coronalijn staan in contact met de lokale zorgloketten, zodat ze eventueel kunnen verwijzen als blijkt dat mensen een helpende hand nodig hebben.

(foto: Omroep Zeeland)

Ondanks een druk pinksterweekend is de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) tevreden over hoe men met de coronamaatregelen zijn omgegaan. "Samen is de klus geklaard", aldus een opgeluchte Jan Lonink (burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de VRZ).

Vanaf gisteren mogen horeca en theaters weer open. Dat deden ze in de bioscoop in Middelburg gelijk met een première. In Cinema Middelburg is de film Tijdgravers van Fifi Visser in première gegaan, een documentaire over het werk van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

John Bolsius overleden

John Bolsius, de drijvende kracht achter het Ledeltheater in Oostburg is afgelopen zaterdag op 67 jarige leeftijd plotseling overleden. Vanaf 1999 heeft hij het Ledeltheater onder zijn hoede genomen en was hij werkzaam als directeur. Voor zijn inzet werd hij in 2007 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ook de schapen doen een jasje uit met het warme weer van de afgelopen dagen. (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Het weer:

Het wordt nog een warme dag want de temperatuur loopt op naar 22 graden aan zee tot 26 plaatselijk in het binnenland. Maar er is een noord-noordwestenwind en vanmiddag is er ook zeewind, Daardoor zal het in de kustzone later duidelijk afkoelen. Het weerbeeld is zonnig met wat hoge bewolking.



Morgen begint de weersverandering met bewolking en -kans op- een regenbui. Het is nog redelijk warm, maar vanaf donderdag is het koel met 14 tot 17 graden. En af en toe gaan er dan buien vallen.