Stukadoor werkt niet thuis: 'Dan komen de muren op ons af'

Cor Daane, stukadoor (foto: Omroep Zeeland)

Cor Daane, wat is er voor jou in het werk veranderd door de coronacrisis?

Raar is dat je als je binnenkomt jezelf niet kunt voorstellen zoals je gewend bent. Ook moet je afstand houden bij de mensen. Daar proberen we ons aan te houden. Zeker als we een maar een paar muurtjes moeten doen en de mensen gewoon thuisblijven.

Zijn er klussen afgezegd door de coronacrisis?

Nee, niet afgezegd, maar wel verlaat. We moesten bijvoorbeeld muren van een keuken doen, maar die keuken zelf werd niet geleverd door de corona. Toen moesten wij ook schuiven. Maar we merken er eigenlijk weinig van in ons werkaanbod.

We staan nu in een leeg huis. Neemt dat soort klussen juist toe?

Ja. Je kunt ook zien dat de woningmarkt aantrekt. Mensen kopen een nieuw huis, dat moet gestukadoord worden en dan bellen ze natuurlijk.

Michel (links) en Cor Daane, stukadoors (foto: Omroep Zeeland)

Heb je grosso modo meer of minder werk door de coronacrisis?

Nou, ik heb het idee meer.

Michel vult aan:

We hebben echt heel veel aanvragen op dit moment. Je merkt gewoon dat de mensen thuiszitten en aan het klussen zijn. Dan gaan ze op zoek naar een stukadoor.

Komen jullie ook wel eens bij doe-het-zelf projecten die mislopen? Dat mensen begonnen zijn en het toch te moeilijk vinden?

Cor: Dat maken we wel eens mee ja, haha. Het valt niet altijd mee om dat op te lossen. Je kunt beter een goede basis hebben, dan dat je iets moet gaan herstellen.

Als je bij mensen thuis moet werken, gaan ze dan ook wel eens een paar uur weg?

Jazeker. Vorige maand hadden we in Dishoek een klus bij mensen op leeftijd. We hebben eerst gevraagd of ze het wel verantwoord vonden dat wij daar kwamen, want als ouderen waren ze toch wel gevoelig voor het coronavirus. Die mensen hebben 's ochtends de deur opengedaan en ze zijn gewoon naar boven gegaan. Wij moesten beneden de woonkamer, de slaapkamer en de hal doen en we hebben die mensen de hele dag niet gezien.

Cor Daane (61) aan het werk in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Is het lastig om materialen in te kopen tijdens de coronacrisis?

Nu is er weer voorraad, maar vorige maand konden we geen gips uit Frankrijk krijgen, omdat de fabriek stillag. Gelukkig had de bouwmaterialenhandel ons ingeseind, dus hebben we extra gips op voorraad genomen. Stel dat je wel werk hebt en geen gips, dan kun je nog niets doen!

Voel je je bevoorrecht dat jullie door kunnen werken ?

Ja dat wel, er zijn natuurlijk veel branches die het echt niet breed hebben. Wij merken er niets van en zien eerder een toename. Veel mensen zitten maar thuis.

Michel lacht: Wij kunnen ook niet thuiswerken, want dan komen de muren op ons af.