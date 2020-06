De Coronalijn: voor en door mensen met corona

De Coronalijn is speciaal bedoeld voor 70 plussers (foto: Omroep Zeeland)

Bellers kunnen hun angst en onzekerheid delen. De vrijwilligers willen hen een luisterend oor bieden en een hart onder riem steken.

Verwijzen

De vrijwilligers van de Coronalijn staan in contact met de lokale zorgloketten, zodat ze eventueel kunnen verwijzen als blijkt dat mensen een helpende hand nodig hebben. De lijn is opgezet voor inwoners van Tholen. Ook mantelzorgers of andere directe naasten mogen bellen.

Onzekerheden als je corona hebt

Initiatiefnemer Nick Meulmeester uit Sint Philipsland: "Ik had corona, dat was vrij heftig. Ik voel me nu weer goed maar de conditie kan beter. Na inspanning moet ik nog steeds rust nemen."

Meulmeester vervolgt:"In die periode dat ik ziek was moest ik in thuisisolatie. Dat duurde zes weken en in die periode zat ik vol onzekerheden. Ik belde instanties waar hele aardige mensen me wilden helpen. Maar zij weten niet hoe dit voelt. Daarom besloot ik deze coronalijn in het leven te roepen."

Luister hier naar het gesprek met Nick Meulmeester:

Nieuwe coronalijn moet Thoolse lotgenoten steun geven