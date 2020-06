Zó werk je ergonomisch verantwoord thuis

"Wat je in veel gevallen ziet is dat mensen hun laptop op de keukentafel zetten en daar gaan werken. Vaak is de verhouding dan niet goed", vertelt ergonoom Jan Tissing.

Een eetkamerstoel heeft meestal een rechte rugleuning en als de tafel in zo'n geval ook nog hoger staat heeft dat tot gevolg dat je voorover gebogen gaat zitten. Je hoofd hangt waardoor er migraineklachten kunnen ontstaan", legt Tissing uit.

Verslaggever Esme Bech zit in de verkeerde houding. Ze buigt over haar laptop heen dit kan rugklachten en migraineklachten veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

Tissing raadt aan om te beginnen met het hoger zetten van de laptop. "Hiervoor heb je een laptopverhoger, toetsenbord en muis nodig. Al die spullen kosten snel tweehonderd euro", zegt Tissing. "Je kan je laptop ook op een doos zetten, stapel boeken of iets anders wat je voor de hand hebt. Als het beeldscherm op ooghoogte staat ben je al een heel eind".

Volgens Tissing is afwisseling tussen zitten, staan en lopen erg belangrijk. "Zie je woning als een sportschool waar je ook niet stilzit. Ga lopend bellen, neem je laptop mee naar de bank en check je mail onderuitgezakt of ga eens staan achter je bureau".

Verslaggever Nanzhu Hiddes zit in de goede houding. De laptop staat dankzij de verhoger op ooghoogte waardoor de rug recht blijft. (foto: Omroep Zeeland)

"Toch is thuiswerken niet hetzelfde als op kantoor. Je merkt dat veel mensen de sociale contacten missen met collega's en niet over de middelen beschikken die wel nodig zijn voor een goede werkplek. Hierdoor kunnen zij niet de kwaliteit leveren of hebben een langzamer werktempo dan normaal en dat kan leiden tot frustraties", verklaart Tissing.

Spullen ophalen bij het werk

Wat Tissing regelmatig ziet gebeuren is dat werknemers attributen van het werk mogen ophalen. "Denk hierbij aan een extra beeldscherm, bureaustoel et cetera. Of de werkgever zorgt ervoor dat de spullen thuis worden geïnstalleerd bij de werknemer. Het zijn in principe kleine investeringen met grote gevolgen als je het niet doet", aldus Tissing.