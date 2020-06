Veel meer drinkwater verbruikt tijdens zonnig weekend

Er is het afgelopen weekend meer drinkwater verbruikt dan de weken hiervoor. (foto: Pxhere)

Volgens waterbedrijf Evides hoeven we ons nog geen zorgen te maken, in tegenstelling tot het in het oosten van het land, maar: "wees er wel zuinig mee."

Andere bronnen

"We hebben nog geen acuut probleem", vertelt Dé van der Riet van Evides. In Zeeland gebruiken we andere bronnen dan in het oosten van het land waar men drinkwater uit de grond haalt en er inmiddels wordt gewaarschuwd voor dreigende tekorten.

"Wij gebruiken rivierwater. Zeventig procent van het Zeeuwse drinkwater komt uit de Maas. Veel water slaan we op in bekkens in met name Nationaal Park De Biesbosch. We hebben voor nu voldoende maar op lange termijn wordt het wel een uitdaging. Het is geen vanzelfsprekendheid dat het water tegen een lage prijs uit de kraan blijft komen."

Drinkwater is meer dan drinkwater

Van der Riet hoopt op meer bewustwording bij de consumenten. "We gebruiken ons drinkwater voor zoveel meer doeleinden dan alleen drinkwater." Met het doorspoelen van het toilet en een lange douche wordt het meeste water verbruikt. Met het warme weer komen daar het sproeien van de tuinen en het vullen van het zwembad in de tuin nog bij.

Toch is een regenbui meer dan welkom. Van der Riet: "Het komt niet vanuit mijn hart maar het is niet verkeerd dat het weer wat wisselvalliger wordt.."