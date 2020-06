Half miljoen euro om Zeeland aantrekkelijker te maken voor werknemers

De provincie wil dat meer werknemers zich thuis gaan voelen in Zeeland. (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het idee achter de subsidie is dat werknemers waarbij veranderingen optreden in de persoonlijke omstandigheden - bijvoorbeeld het krijgen van een kindje - vaak werk zoeken in hun woonomgeving. "Door het aantrekkelijker te maken voor werknemers om in Zeeland te komen of te blijven wonen, verwachten we hen langer te kunnen behouden voor de Zeeuwse arbeidsmarkt", zegt de provincie.

400.000 euro voor pilots, de rest voor onderzoek

Je kan dan denken aan bewoners die bij sluiting van een school zelf vervoer naar een school in een andere kern regelen, maar ook een samenwerking tussen verschillende bedrijven om huisvesting en scholing voor jonge werknemers te realiseren.

Ook het opzetten van een expat center of een onderzoek dat de wensen van een bepaalde groep werknemers op het gebied van leefbaarheid in kaart brengt, zou een optie kunnen zijn. Van de 500.000 euro is 100.000 euro beschikbaar voor onderzoeken. De andere 400.000 euro voor pilot projecten.

Mensen met ideeën kunnen die van 5 juni tot 27 november indienen bij de provincie.