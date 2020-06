Economie lijkt beetje op te krabbelen, maar er blijven grote zorgen

Een werkzoekende bij het UWV (foto: ANP)

De coronacrisis betekent voor beide heren een zeer drukke periode. Witters, manager werkgeversdienstverlening voor Zeeland, heeft het over 'ontzettend druk' en over 'poot aan spelen' bij het UWV.

In de maand april steeg in Zeeland het aantal WW-uitkeringen met 1.400. Volgens Witters een enorme stijging vergeleken met voorgaande maanden. Voor de maand mei heeft hij nog geen definitieve cijfers, die zijn er pas over twee weken, maar de UWV-manager verwacht minder instroom dan in april. "Mogelijk is het ergste achter de rug." Hij wijst er ook op dat er voorzichtig weer vacatures loskomen, vooral in de horeca en de detailhandel. "Dat betekent dat ondernemers ruimte zien."

'Juich niet te vroeg'

Door de steunmaatregelen van de overheid is tot nu toe voorkomen dat bedrijven omvallen. Regiomanager Van Oosten van VNO-NCW signaleert geen toename van het aantal faillissementen, maar waarschuwt om niet te vroeg te juichen. "Pas in de winter weten we hoe hard de klap is geweest." zegt Van Oosten. "In de haven en in de industrie is tot nu toe alles redelijk 'gewoon' doorgegaan, maar daar kan nog een tik volgen." Bovendien is de kans op een tweede golf van coronagevallen nog niet geweken.

Tijdens de vorige economische crisis, die van 2008, bleef de Zeeuwse economie redelijk op de been. Witters en Van Oosten zien kansen om deze crisis te overleven. Zeeland zou er wat hen betreft sterker uit moeten komen door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in de economie, maar ook in onderwijs, openbaar vervoer en de woningmarkt. Van Oosten zegt: "Ik merk nu een sfeer, een mentaliteit in Zeeland is om zaken snel en goed aan te pakken. Ik hoop dat dat sfeertje blijft."