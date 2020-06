Anita en Ed blazen A La Vie La Mort nieuw leven in

Hoe is het nummer destijds tot stand gekomen?

Ed Kouwenhoven: "Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was onze eerste loonpersing. Ik had twee Engelse liedjes geschreven, Little Boy en We Have Made Our Choice, en die laatste heb ik op de dag van de opname nog veranderd in het Nederlands en een stukje Frans."

Waarom een nieuwe versie van het nummer?

Ed: "Veertig jaar is best lang. Dat liedje heeft ons heel veel gebracht. Er zijn naar schatting 50.000 exemplaren van van verkocht. Iedereen kent het liedje, dat is zo frappant, in het noorden in het zuiden, in het hele land. Heel apart."

Elk optreden moeten we 'm zingen, soms twee keer. En iedereen zingt het mee, jong en oud. " Ed Kouwenhoven (Anita en Ed)

Heeft deze coronatijd ook nog inspiratie opgeleverd voor nieuw werk?

Ed: "In het begin van deze tijd ben je helemaal lamgeslagen. Een paar weken lang hebben we echt het gevoel gehad, wat gebeurt ons allemaal? Deze single stond al een jaar op stapel, omdat we het van tevoren wisten: 2020 is het 40 jaar geleden."

Is het niet vervelend dat je steeds vereenzelvigd wordt met dit ene nummer?

Ed: "Als je Anita en Ed noemt, noem je A La Vie La Mort. Daar worden we elke keer mee geconfronteerd. Elk optreden moeten we 'm zingen, soms twee keer. En iedereen zingt het mee, jong en oud."

Ook voor jullie geldt: even geen optredens, maar toch zag ik Anita staan zingen op een boot. Wat was dat?

Ed: "Je mist het optreden heel erg. We zijn een paar keer live op Facebook gaan zingen. Zo kunnen we ons ei toch nog een beetje kwijt. We hebben ook in tuinen bij verzorgingshuizen gezongen. Er staan deze maand weer vijf optredens gepland."

