Eerste schooldag voor Zeeuwse middelbare scholieren: 'We hebben voor het schoolplein stiekem geknuffeld'

Om anderhalve meter afstand te kunnen houden, komt ongeveer een kwart tot een derde van het aantal leerlingen per dag naar de school toe, de rest volgt nog steeds thuis onderwijs.

Plastic klep

In een van de praktijklokalen van het Zwin College in Oostburg zijn de maatregelen goed te zien en te merken. Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst, de tafels staan uit elkaar. Op sommige tafels is geel lint geplakt met de tekst 'houd 1,5 meter afstand'. En last but not least, de docent heeft een soort spatbrilhelm op.

Praktijkles op het Zwincollege: de docent draag een speciale kap. (foto: Omroep Zeeland)

Want bij een praktijkles kun je nu eenmaal niet alles op afstand doen. Dus als hij of zij toch dicht bij een scholier moet komen, gaat de plastic klep naar beneden.

Een stiekeme knuffel

Siyandra Martis (14) is een van de leerlingen die vandaag voor het eerst sinds maart weer op school les krijgt. Ze is bezig een soort metalen doosje te maken. "Het is goed om iedereen weer te zien. Maar het is wel kort tot de zomervakantie, nog maar een maand. En je moet officieel afstand van elkaar houden. Ik heb mijn vrienden voor school toch maar even stiekem een knuffel gegeven."

Siyandra Martis (14) kon het niet laten haar vrienden even te knuffelen om de eerste schooldag. (foto: Omroep Zeeland)

Ze vond de afgelopen maanden thuis niet altijd makkelijk. "Ik vind wiskunde erg lastig. Mijn cijfer voor dat vak is een vijf. Ik miste de docent, de mogelijkheid toch even snel wat te vragen."

Drie kwartier fietsen

Haar klasgenoot Arne van Eenennaam (14) is ook blij dat hij iedereen weer ziet. "Sommige docenten zelfs", zegt hij voorzichtig. Wat hij niet heeft gemist? De fietstocht. "Ik woon in Biervliet, dat is drie kwartier fietsen. Niet altijd prettig."

Arne van Eenennaam vindt het fijn zijn klasgenoten weer te zien. Al heeft hij de dagelijkse fietstocht van drie kwartier niet gemist. (foto: Omroep Zeeland)

'Geen strafkamp'

Vanuit de praktijkruimte wijzen pijlen op de vloer richting de uitgang en op een verlaten schoolplein staat een stralende rector. Mirjam van Schoonhoven is tevreden over de eerste dag. "We hebben alle nodige voorbereidingen getroffen."

"De pijlen, de zeep, desinfecterende middelen, afstand in de klassen", somt ze op. "Maar het blijft wennen, zowel voor kinderen als voor de medewerkers. We hebben afgesproken elkaar aan te spreken op het gedrag, niet meteen met straffen of nablijven te beginnen. Het is hier geen strafkamp."

Ze is ongelofelijk trots op haar docenten die de afgelopen maanden online onderwijs hebben opgetuigd en gegeven en zegt dat ook de komende weken tot aan de zomervakantie de focus ligt op dat online onderwijs. "We hebben ervoor gekozen de contacturen, mentoruren, op school te houden. En ook de praktijklessen. De rest van het onderwijs is nog grotendeels online."

Afstand houden tijdens praktijklessen is niet altijd eenvoudig. Vandaar een speciale kap voor de docenten. (foto: Omroep Zeeland)

Ouders die brengen

Op het Zwincollege in Oostburg zitten veel kinderen van de omliggende dorpen. Voor hen is de afstand naar school soms best ver. De overheid wil juist zo min mogelijk mensen in de bus om besmettingen te voorkomen.

"We hebben geïnventariseerd hoeveel kinderen er met het openbaar vervoer zouden komen. Dat zijn er niet veel. Ook zijn er aardig wat ouders die hun kinderen brengen. Voor Vlaamse leerlingen was een speciaal papier geregeld, maar de grenzen zijn ook weer open. Het valt dus allemaal mee."

Middelbare scholen sloten op 16 maart hun deuren en gaan vandaag weer open. Scholen gaven vooral digitaal les. Zeeuwse middelbare scholen tellen zo'n 18.800 leerlingen. Dat blijkt uit de cijfers van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Die komen niet allemaal tegelijk naar school. Ongeveer een kwart tot een derde volgt de lessen vandaag op school, de rest thuis Scholen moeten zich houden aan de volgende voorschriften: Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden.

Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen.

De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.

Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. Vooral in Zeeland is dit laatste punt lastig. Leerlingen wonen vaak ver van hun school, fietsen is dan geen optie en ze hebben lang niet altijd een eigen auto of brommer. Lodewijk College in Terneuzen volgt morgen Alle Zeeuwse middelbare scholen openden vandaag de deuren voor een deel van hun leerlingen. Alleen Het Lodewijk College in Terneuzen gaat dagje later open, daar hebben ze een studiedag gepland.

