Heel Borsele bakt voor mensen die eenzaam zijn

Demi Beuling (12) uit Hoedekenskerke bakt vandaag een cake voor haar oma Leu uit Kwadendamme. Door de lockdown heeft oma Leu veel minder bezoek en gaat ze zelf ook de deur niet uit. Demi wil haar oma graag laten weten 'dat ze gewoon een hele lieve oma is'.

Heel Borsele Bakt is de start van het landelijke project project Eén tegen Eenzaamheid in de gemeente Borsele. Om de mensen die zich in coronatijd eenzaam voelen te laten weten dat ze niet alleen zijn.

Over smaak valt niet te twisten

Aan het bakken is ook een wedstrijd verbonden. Op 21 juni beslissen de negen leden van de Borselse jongerenraad welke creatie een prijs verdiend. Dat doen ze aan de hand van foto's die van de baksels via social media zijn gedeeld.

"We kunnen de taarten en cakes niet beoordelen op smaak," zegt Luca Beuling, "maar waar we wel extra op letten is of de taart ook letterlijk is gedeeld met mensen die eenzaam zijn. Dat is wat telt."