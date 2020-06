Om te delen: vijf nieuwe auto's voor inwoners van Schouwen-Duiveland

Het gaat om een proef van twee jaar. Volgens wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland is die tijd ook echt nodig om mensen aan het idee te laten wennen. "Het bezit van een eigen auto is voor veel mensen heel normaal. Het zal wel even duren voordat het een doorslaand succes is."



Deelauto's zijn volgens haar belangrijk, omdat het openbaar vervoer minder is ten opzichte van vroeger. "We willen ook wel naar minder autoverkeer en minder uitstoot, daarom zijn de deelauto's elektrisch. Het is een aanvulling op het openbaar vervoer en zo kunnen de inwoners goed van a naar b komen.

Eén van de vijf deelauto's (foto: Omroep Zeeland)

In Bruinisse staan twee deelauto's. Daarnaast komt er een auto in Renesse, Brouwershaven en Zierikzee te staan. Die drie auto's zijn beschikbaar gesteld door woningcorporatie Zeeuwland en zijn alleen buiten kantoortijden en in het weekend te gebruiken.

"De auto's worden maar acht uur per dag gebruikt en dat is zonde. Verder is het voor ons van belang dat de mensen die op de dorpen wonen bij de voorzieningen kunnen blijven komen en heeft onze doelgroep niet altijd het geld voor een tweede auto", zegt directeur Marco van der Wel van de woningcorporatie.

Waar is de sleutel van de auto?

Om van de auto's gebruik te maken moet je een app downloaden op je telefoon. Je kunt per rit betalen of een abonnement afsluiten. Het hangt van het tijdstip en betaalwijze af hoe duur je rit uiteindelijk is. Voorbeeld: rij je van Brouwershaven naar Zierikzee en weer terug tussen 09.00 en 11.00 uur, dan betaal je daarvoor tussen de acht en veertien euro, afhankelijk van hoe je betaalt. Rij je die rit 's avonds tussen 21.00 en 23.00 uur, dan ben je ongeveer de helft goedkoper uit.



Iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs kan een auto reserveren. De auto openen en starten kun je vervolgens met je telefoon als je bij de auto staat. Na het gebruik moet de auto wel weer op de parkeerplek worden teruggezet waar hij is gehaald. Iedere kern heeft een ambassadeur die de auto's regelmatig controleert en gebruikers op weg helpt als ze uitleg nodig hebben.

Op dit moment zijn vanwege de coronamaatregelen nog maar twee auto's in gebruik. De twee auto's in Bruinisse zijn geschonken door Windfonds Krammer en zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week te gebruiken. Voorlopig zit er wel standaard twee uur tussen een reservering en liggen er desinfectie doekjes in de auto's.



Zeeuwland houdt de drie auto's voorlopig alleen nog voor eigen gebruik door de coronacrisis. "We vinden het op dit moment een te groot risico om onze medewerkers - die bij allerlei klanten komen - in die auto te laten rijden en dan 's avonds ook voor andere mensen beschikbaar te stellen. We willen voorkomen dat niet per ongeluk onze medewerkers straks een verspreidingsbron worden."

Hoe gaan ze zorgen voor meer deelauto's?

Het doel is om meer deelauto's dan deze vijf op het eiland te krijgen. Als meer mensen zich inschrijven voor een abonnement, dan is er de mogelijkheid om na een aantal aanmeldingen een nieuwe deelauto aan te schaffen voor een bepaalde locatie. "Inwoners kunnen zo met hun buurtbewoners samen een deelauto realiseren", aldus Smit.

