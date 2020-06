Oud-dean UCR Barbara Oomen wil de Tweede Kamer in

Barbara Oomen (foto: ANP)

Voor Oomen - die van 2012 tot 2016 dean bij het UCR was - was het mislopen van de marinierskazerne hét zetje om de politiek in te gaan. "Ik wil daar waar ik het verschil kan maken opkomen voor alle Zeeuwen." Volgens de PvdA Zeeland die haar voordraagt aan de landelijke commissie is ze een logische kandidaat.

"Ze heeft een goede sociale en politieke antenne, een goed netwerk en kennis van regionale, nationale en internationale thema's. Barbara kan groot denken, maar ze springt ook voor de gewone mensen op de bres."

Drie Zeeuwen voorgedragen voor de kieslijst

In totaal draagt de Zeeuwse PvdA drie Zeeuwen voor als kandidaat-Kamerlid voor de verkiezingen in maart 2021. Behalve Oomen staan ook het Goese gemeenteraadslid Marco Eestermans en Ernst Radius op de Zeeuwse wensenlijst. Radius is oud-raadslid van Middelburg en adviseur Sociaal Werk Nederland.

Een landelijke commissie beslist in het najaar of ze op de kieslijst komen en op welke plek. Uiteindelijk heeft het congres in januari 2021 de laatste stem.