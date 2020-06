Stichting Schone Polder: 'Kans is groot dat we toch naar de Raad van State gaan'

Kaart van Plan Perkpolder (foto: OZ)

De hoorzitting van vanmiddag spitst zich toe op de natuurvergunning die in 2016 is verleend. De stichting Schone Polder wil dat die vergunning voor het plan Perkpolder wordt ingetrokken. Op en rond de voormalige veerhaven van Perkpolder moeten een golfbaan met achttien holes van 100 hectare, bijna 450 woningen, 200 hotelkamers en een haven met zo'n 350 aanlegsteigers komen.

Angst voor vervuiling

Een deel van de omwonenden - verenigd in de stichting Schone Polder - maken vooral bezwaar tegen het ophogen van een groot deel van het gebied. Ze zijn bang dat er vervuilde grond wordt gebruikt. "Het gaat straks om 400-duizend vrachtwagens", zegt advocaat Rogier Hörchner van de stichting Schone Polder. "Dat is onmogelijk allemaal te controleren en daar maken we ons zorgen over."

De procedure over de natuurvergunning loopt nu al een jaar. De stichting Schone Polder had de hoorzitting liever overgeslagen omdat de provincie hier volgens hen tijd mee wil rekken. "Maar het was wel een goede hoorzitting", zei advocaat Hörchner van de stichting Schone Polder na afloop. "Maar de kans is groot dat we toch naar de Raad van State gaan."

Intrekken niet nodig

Tijdens de hoorzitting lieten de advocaat van Gedeputeerde Staten en de advocaat van projectontwikkelaar Perkpolder Beheer BV duidelijk weten dat er geen enkele reden is om de natuurvergunning voor het plan Perkpolder in te trekken. Over enkele weken komt er een advies op basis van de hoorzitting van vandaag. Dat is niet bindend, Gedeputeerde Staten mogen het naast zich neerleggen.

Het gesprek met advocaat Hörchner van de stichting Schone Polder is hieronder te beluisteren:

De Stichting Schone Polder over de hoorzitting

