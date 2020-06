Zeeuwse boswachter spot wolf (maar geen zorgen: nog niet in Zeeland)

Boswachter Paul Begijn spotte een wolf in Brabant. (foto: Paul Begijn)

Begijn geniet vandaag nog na. "Als je als natuurliefhebber ooit een wolf in je leven mag zien, dan is dat echt wel eventjes een wauw-moment." Dat de boswachter de wolf spotte, was niet helemaal toeval. Begijn trok naar een natuurgebied waar hij vermoedde dat zijn kansen het grootst zouden zijn.

"Ik stond aan een veldje, aan de rand van een bosperceel", vertelt hij. "En op een gegeven moment zie ik een schim uit de bossen komen. Ik pak mijn verrekijker en warempel: het blijkt een grote wolf te zijn."

Schuwe wolf

"Dan sta je toch wel even te juichen. Niet te hard natuurlijk, want ik moest ook nog een foto nemen. Dat heb ik met trillende handen gedaan." Angst had Begijn niet. "Ze zijn hartstikke schuw." De wolf bleef op zo'n 200 tot 300 meter afstand.

Boswachter Paul Begijn met zijn foto (foto: Paul Begijn)

Maar, kunnen we straks ook wolven in Zeeland spotten? Begijn vermoedt van wel. "Je ziet dat ze steeds westelijker komen. Ik denk dat het een kwestie van jaren is voordat we de eerste wolf in Zeeland kunnen spotten."

Een wolf op Schouwen of Zuid-Beveland?

Hij gokt op de Kop van Schouwen of de Zak van Zuid-Beveland. "Ideaal gebied met wat reewild en kleiner wild." Maar, dat zullen dan vooral rondtrekkende wolven zijn, Begijn ziet het niet snel gebeuren dat een wolf zich daadwerkelijk in Zeeland zal vestigen.

"Ze zullen in Zeeland nooit een leefterrein vinden waar ze maanden of jaren blijven. Daar is de provincie te druk, klein en versnipperd voor. Het zullen eerder zwervers zijn."