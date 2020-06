Openhartige draagster Walcherse dracht overleden

Mevrouw Jans Willemse tijdens een interview met Omroep Zeeland eind vorig jaar. (foto: Omroep Zeeland)

Samen met haar oudere zus Kee de Pagter was ze toen nog het enige levende zussenpaar dat in onze provincie in Zeeuwse dracht liep. Zus Kee overleed in 2018. Mevrouw Willemse zei in de reportage zich niet voor te kunnen stellen dat ze ooit 'burgerkleding' zou gaan dragen.

Haar klederdracht was haar tweede huid. Wel vertelde ze eind 2019 in een andere reportage nog aan Omroep Zeeland dat het aankleden haar steeds zwaarder viel. In 2017 demonstreerde ze op verzoek van Omroep Zeeland in een filmpje wat er allemaal bij komt kijken als je je in originele Zeeuwse dracht kleedt. Dit bijzondere inkijkje werd wereldwijd veel bekeken.

Jans Willemse is 99 jaar geworden. Hiermee komt - voor zover bekend - het aantal vrouwen dat zich nog in Zeeuwse dracht hult op twintig. De helft daarvan draagt Walcherse dracht en de andere helft gaat gekleed in de zogenoemde Arnemuidse dracht.