Vrouwelijke inbrekers gaan er met 34-delig Royal Albert-servies vandoor

Beelden van de inbreeksters

Op woensdagmiddag 17 augustus 2019 slaan de twee vrouwen hun slag in een wooncomplex aan het Anna Paulownaplein in Goes. Om via de centrale toegangshal verder het complex in te komen, moet één van de bewoners de deur voor hen openen.

Ze hangen daardoor minutenlang rond in het portaal. Ze lijken op iemand te wachten en dat klopt: een 20-jarige man stapt ook de hal binnen. Deze verdachte is in februari aangehouden en heeft bekend. Zijn gezicht is daarom op de beelden geblurd.

Royal Albert-servies (foto: Opsporing Verzocht)

Uiteindelijk heeft het drietal geluk en kunnen ze naar binnen glippen. Ze stelen uit de woning van de 89-jarige man niet alleen het complete servies, maar ook kostbare sieraden. Na zo'n drie kwartier verlaten ze het pand via de buitenkant. Hun buit verstoppen ze in een kistje en twee tassen.

De politie hoopt dat iemand de vrouwen herkent. Mogelijk draagt een van hen een pruik.