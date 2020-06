Goedemorgen! Dodelijk ongeluk, inbrekers gezocht en boswachter spot wolf

Motorrijder om het leven bij ongeluk op Deltaweg (foto: HV Zeeland)

De bestuurder van het voertuig die met de motor in aanraking kwam, is door ambulancepersoneel nagekeken. Zijn of haar letsel leek mee te vallen, meldt de politie.

Lees ook:

Ondertussen zijn collega-agenten nog steeds op zoek naar twee vrouwen die vorig jaar zomer bij een 89-jarige man in Goes inbraken. Behalve sieraden namen ze ook een 34-delig Royal Albert-servies mee. Een derde inbreker is inmiddels gepakt, maar van de vrouwen ontbreekt nog ieder spoor. De politie hoopt at iemand hen herkent op deze beelden.

Een wolf in Zeeland?

Boswachter Paul Begijn spotte een wolf in het wild. (foto: Paul Begijn)

Nee, gelukkig niet. Maar deze wolf werd wél door een Zeeuwse boswachter gespot. Paul Begijn kwam hem maandagavond tegen in de natuur rond Den Bosch. "Waanzinnig", blikt hij terug op zijn avontuur. "Ik heb met trillende handen een foto gemaakt."

Lees ook:

Het weer

Je raakte misschien een beetje gewend aan de zon en aangename temperaturen, maar vanaf vandaag gaat het weerbeeld er iets anders uitziet. Vandaag zijn er vrij veel wolken, maar nog wel af en toe zon. Let ook even op als je op de auto of de fiets stapt: plaatselijk zijn er mistbanken.

Vandaag blijft het op de meeste plekken nog wel droog, met temperaturen van 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Vanaf morgen is het koeler, vallen er buien en wordt het een stuk frisser: op sommige plekken 14 graden.