Oude Haven Colijnsplaat zucht onder muggenoverlast

De gemeente laat nu meer waterplanten in het water groeien en gaat vissen uitzetten die de muggen op moeten eten. "Vorige zomer kon er in juli en augustus niemand op het terras zitten vanwege de duizenden muggen", zegt Eric Lentink van De Schelde. "Nu zijn we negen maanden verder en gebeurt er eindelijk wat.

Kan niet gebeuren

Volgens Lentink had de gemeente Noord-Beveland beloofd dat er geen overlast van muggen zou zijn. "Natuurlijk twijfelden wij daaraan, maar het kon echt niet gebeuren. Dat wisten ze zeker. Nou, we hebben het gezien. We hebben er alles aan proberen te doen maar de muggen gingen niet weg."

Ook op de luifel zitten muggen (foto: Restaurant De Schelde)

De verwachting is dat de muggen ondanks de maatregelen nooit helemaal zullen verdwijnen. "Maar we hopen dat er in ieder geval weer mensen op het terras kunnen zitten", zegt Lentink. "We kunnen de omzet heel goed gebruiken na de sluiting van de afgelopen maanden. Ik hoop er maar het beste van."