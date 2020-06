Onderzoek naar overstoven dorpen in duinen kan doorgaan

Meeuwenduinen, Kop van Schouwen (foto: Omroep Zeeland)

Als sinds 1992 voert de Archeologische Werkgemeenschap Nederland onderzoek uit in het gebied. In de laatste campagne van 2012 tot 2020 zijn bijzondere resten en monsters genomen. "Dat zorgt ook voor mooie verhalen over het gebied en past op die manier goed in het Geopark Schelde-Delta dat in oprichting is," aldus de Provincie Zeeland.

Niet veel bewaard

Vrijwillig archeoloog Bert van der Valk doet onderzoek naar het gebied en vertelt dat er nederzettingen verstopt zijn. "In dit geval zijn dat geen verdronken dorpen, maar overstoven dorpen."

Van der Valk zegt dat er relatief weinig aandacht voor onderzoek in de Meeuwenduinen is. "De toegankelijkheid is niet groot. Het zand stuift hier en daar en in zand blijft niet heel veel bewaard. Zelfs bot verdwijnt over een paar honderd jaar, maar je vindt wel veel aardewerk en natuursteen en soms toch wel bijzondere botten."

Heeft de bruine beer in Zeeland geleefd?

De archeoloog doelt daarmee op een vondst van een paar jaar geleden. Toen werd een schedel en botten van een bruine beer gevonden. Van der Valk legt uit dat het geld gebruikt wordt om onderzoek te doen naar zo'n vondst. "We onderzoeken dan hoe oud iets is."

Over de Meeuwenduinen is een eindrapport in de maak waarin de archeologische vondsten staan beschreven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Schouwen-Duiveland en het Zeeuws Archeologisch Depot zijn nauw bij dit rapport betrokken.