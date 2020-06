Loods: wij vormen de grootste bedreiging om bemanning van schepen te besmetten

Je hebt heel veel werkplekken, omdat je loods bent. Heb je al met corona te maken gehad op een werkplek?

Ik kom aan boord van verschillende schepen. Het is voor ons veiliger om aan boord van de schepen te komen dan thuis boodschappen te doen. De bemanning van de schepen zit sinds het begin van de crisis aan boord in quarantaine/isolatie. De mogelijkheden voor de meeste bemanningsleden zijn onmogelijk door de maatregelen die nu gelden.

Ben je bang om besmet te raken met het virus?

Aan boord van de schepen is het risico minimaal. De maatregelen aan boord van de schepen zijn hetzelfde als op het vaste land. Soms nog strenger. Wij zijn eigenlijk het grootste risico voor de bemanning op besmetting.

Je hebt met allerlei nationaliteiten te maken. Realiseren zij zich dat er maatregelen nodig zijn aan boord vanwege corona?

De bemanning is zich volledig bewust van de maatregelen. Ik denk nog meer dan de mensen op het vaste land. Ze kunnen niet afgelost worden en zitten soms al maanden of langer aan boord.

Wat is er voor je veranderd als je opgeroepen wordt om te loodsen op een schip?

Mijn werk als loods is niet veranderd. We nemen de maatregelen zoals ze geadviseerd worden door het RIVM. We proberen contact met de bemanning zoveel mogelijk te minimaliseren. Wel hebben de maatregelen voor wat operationele uitdagingen gezorgd binnen het loodswezen. Zoals een beperking op het maximaal aantal personen in onze taxi's en loodsboten.

Hoe is de sfeer aan boord?

De sfeer verschilt per schip, maar is over het algemeen goed.

Als je collega-loodsen spreekt, gaat het dan over corona of gewone loodszaken?

In het begin ging het veel over het virus. Gelukkig lijkt alles te beteren en worden de maatregelen versoepeld. Soms zorgt het ook nog wel eens voor lastige situaties voor bijvoorbeeld de samenwerking tussen het Vlaamse loodswezen en Nederlands loodswezen. Dat komt door het verschil in opgelegde maatregelen door de overheid. Dit wordt in goed overleg opgelost. De terugval in het aantal te loodsen schepen is een zaak die we nu nauwlettend in de gaten houden.