Negen verkeersdoden in nog geen half jaar tijd

Dodelijk ongeluk bij de Griete op 16 mei. (foto: HV Zeeland)

Afgelopen weekend nog kwam een automobilist in Zierikzee om het leven. Dat was het derde dodelijke ongeval in de nabijheid van Zierikzee van dit voorjaar. Half mei was de schok in Terneuzen groot toen op een polderweg in de buurt een 17-jarige jongen om het leven kwam. Eerder al waren bij Zuiddorpe en bij Hoofdplaat automobilisten verongelukt bij eenzijdige ongevallen.

Kaart

Kijk op onderstaande kaart voor het volledige overzicht. Klik op de iconen voor de gegevens. Bij Zierikzee liggen twee locaties zo dicht bij elkaar dat je eerst moet inzoomen.

Kaart niet te zien? Klik op deze link.

Er is geen sprake van een duidelijke 'lijn' in de ongelukken. Twee maanden geleden nog hekelde minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer de zogenoemde 'corona-racers', dat wil zeggen mensen die van de rustige wegen misbruik maken om extra hard te rijden. Of de serie ongelukken waarmee Zeeland nu is geconfronteerd te maken heeft met dit veranderde verkeersgedrag door rustigere wegen is nog onduidelijk.

Kans op ernstig verkeersongeluk

Eerder becijferde verkeersbureau VIA in opdracht van de politie al dat de kans op een ernstig verkeersongeluk is toegenomen sinds het begin van de coronapandemie. Vanwege de coronamaatregelen was er tussen half maart en eind april minder verkeer op de weg, maar het aantal ongelukken waarbij betrokkenen ernstig gewond raakten of kwamen te overlijden bleef gelijk, of steeg zelfs licht.

VIA berekende dat daardoor de kans op een ernstige afloop van een ongeluk in Zeeland is toegenomen met 22,8 procent, ten opzichte van dezelfde periode in de voorgaande jaren. Daarmee stond onze provincie in de middenmoot, de grootste stijging gold volgens VIA voor de provincies Limburg en Gelderland, met een toename van 48,9 en 47,1 procent.

Dalende meerjarige trend

Het hoge aantal verkeersdoden van 2020 tot nu toe gaat ook in tegen de dalende meerjarige trend. In het Zeeuwse verkeer wordt al jaren een dalende lijn gesignaleerd als het gaat om het aantal ernstige ongelukken. Het was in 2014 voor het laatst dat er in het voorjaar zoveel doden vielen te betreuren. Het waren er toen elf in de eerste vijf maanden.

Lees ook: