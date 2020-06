Modeontwerper Sam laat voor de webcam zien hoe je een oude trui pimpt

Cultuurkwadraat, het overkoepelend orgaan van cultuureducatie in Zeeland, streamt de cultuurlessen op woensdagmiddag.

Oude trui pimpen

Modeontwerper Sam Zegelink uit Vlissingen geeft een deel van de workshops. Omdat zij de school voorlopig nog niet in mag, kruipt ze voor de webcam bij Kunsteducatie Walcheren en laat ze in een workshop van een half uur zien hoe je bijvoorbeeld een oude trui kunt pimpen.

Cultuur zorgt voor verbinding

Volgens directeur Leo Adriaanse, die zowel Kunsteducatie Walcheren als de overkoepelende organisatie Cultuurkwadraat onder zijn hoede heeft, is cultuur een structureel onderdeel van het onderwijs. "Het zorgt juist in deze lastige omstandigheden voor verbinding, in de klas maar ook digitaal."

Leo Adriaanse (foto: Omroep Zeeland)

Adriaanse is van plan om de digitale cultuurlessen ook aan te blijven bieden als de anderhalve meter afstand niet meer nodig is en cultuurlessen en workshops weer op school kunnen worden gegeven. Hij denkt dat er op die manier meer kinderen worden bereikt dan enkel in de klas.

Online workshop cultuureducatie (foto: Omroep Zeeland)

De online workshops zoals die van modeontwerper Sam Zegelink zijn terug te kijken via de site van Kunsteducatie Walcheren. Vanmiddag om 15.00 uur is er weer een livestream met Sam, dan gaat ze scrunchies maken. En voor niet weet wat dat zijn: bandjes voor in je haar! De online workshop zijn te volgen via Facebook, YouTube en Instagram.