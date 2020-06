Nieuwe besmettingen op Tholen en Schouwen-Duiveland

(foto: OZ)

Er zijn al een tijdje geen ziekenhuisopnamen meer in Zeeland en ook geen overlijdens die gerelateerd worden aan corona. Het totaal aantal besmettingen met corona komt met de twee gevallen die vandaag zijn gemeld op 703.

Laatste 7 dagen

Sinds 1 juni kan in in principe iedereen met klachten om een coronatest vragen. Waar zijn recent de meeste nieuwe gevallen? Bekijk het hier op de kaart van Zeeland de nieuwe besmettingen die de afgelopen zeven dagen zijn gemeld. Schouwen-Duiveland gaat met twaalf recente besmettingen aan kop in de regio.

Kaart niet te zien? Klik hier.

Het laatste Zeeuwse sterfgeval als gevolg van het coronavirus in de RIVM-rapportage stamt van 27 mei. Het totaalaantal Zeeuwen dat aan het coronavirus is bezweken staat in de RIVM-cijfers op 67. In heel Nederland worden nu 5977 sterfgevallen officieel aan het coronavirus toegeschreven.

Ernstige coronaklachten

Het aantal Zeeuwen dat met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen, blijft staan op 152. De laatste ziekenhuisopname in de RIVM-cijfers stamt van 8 mei. Landelijk meldt het RIVM tot nu toe 11.759 ziekenhuisopnames vanwege ernstige coronaklachten.