Kreeftensector roept op tot meer samenwerking en onderzoek

"We waren verrast door het bericht afgelopen weekend over de afname van het aantal kreeften", zegt Ida Sinke, voorzitter van de Zeeuwse kreeftenvissers, in een reactie. "Wij zijn nu juist bezig met een transitieplan waarin we onderbouwd inventariseren hoeveel kreeften er in de Oosterschelde zitten."

"Dat is een groot onderzoek met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit, maar waarin we ook graag de data van de duikers en Stichting Anemoon willen gebruiken. We willen dus graag samenwerken en dan komt zo'n bericht waaraan nogal wat losse eindjes zitten als een verrassing," aldus Sinke.

Gebaseerd op kaaipraat

Het artikel van Stichting Anemoon is vooral gebaseerd op waarnemingen van duikers en dat is volgens Sinke niet voldoende: "We willen juist af van de kaaipraat. De een zegt dat er veel kreeften zitten, de ander ziet er minder. We willen feiten. En dit verhaal is eigenlijk ook weer gebaseerd op kaaipraat."

De Oosterscheldekreeft (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Sinke kloppen er ook aan paar zaken in het artikel feitelijk niet: "Ze zeggen dat er steeds intensievere visserij is gekomen. Dat is niet waar. Sinds 2002 hebben we hetzelfde aantal vergunningen dat we uitgeven. Dus dat is echt niet veranderd."

Andere factoren

Ook is het de vraag hoeveel effect klimaatverandering heeft op de kreeften. Andere factoren die volgens de vereniging van kreeftenvissers nog moeten worden onderzocht zijn de invloed van steenbestortingen en de door de kreeftenvissers gesignaleerde toename van het aantal krabben.

Afgelopen mei is het vooronderzoek gestart. Het grotere onderzoek, waar de Wageningen Universiteit bij betrokken is, gaat later van start, zodra daar de middelen voor gevonden zijn. Dat onderzoek gaat dan enkel jaren duren.

