'Mogelijk het begin van meer vrijheid op het werk door coronacrisis'

Sjaak Vane

Sjaak Vane werkte al ruim voor het uitbreken van de coronacrisis aan zijn boek. Hij is al lange tijd bezig met de vraag welke invloed bedrijfsculturen hebben. Het coronavirus, waardoor veel mensen thuiswerker zijn geworden, letterlijk op afstand van het bedrijf, maakt het allemaal nog veel duidelijker, zegt hij.

Wie je bent, niet wat je kunt

Volgens Vane is een trend te constateren dat het op de arbeidsmarkt steeds vaker gaat om wie je bent, en minder om wat je kunt. In personeelsadvertenties presenteren bedrijven zich als soort van warme families, is de eis te lezen dat de nieuwe werknemer 'passie' heeft en een teamspeler is. "Dat krijgt meer nadruk dan dat je goed bent. Het idee is: het vak leer je wel in de praktijk."

"De trend dat op het werk het persoonlijke steeds belangrijker wordt gevonden, zet mensen onder grote druk", ervaart Sjaak Vane in zijn praktijk als coach. Werknemers merken dat de scheiding tussen werk en privé vervaagt en dat ze worden geacht in hun vrije tijd en op social media het bedrijf uit te dragen. Ze worstelen met de als dwingend ervaren bedrijfscultuur.

Het zou Vane niet verbazen als hierin verandering komt als thuiswerkers straks terugkeren op de werkvloer. Zij hebben maandenlang kunnen ervaren hoe het is om te werken, desnoods in pyjama, zonder dat een baas op de vingers kijkt.

Volgens Vane zullen die ervaringen leiden tot meer afwijkingen van de norm. Daar is hij voorstander van. "Een sterke bedrijfscultuur is geen monocultuur." In zijn boek beschrijft hij aan de hand van sociale wetenschappers en filosofen hoe het ook anders kan.