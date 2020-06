Na tegenslag door corona opent jonge ondernemer opnieuw een bedrijf

In augustus 2019 begint Dylan aan de studie marketing en communicatie, maar hij merkt al snel dat het niets voor hem is. "Ik had geen klik met de studie en bedacht een plan om een meubelzaak te beginnen. Daarvoor had ik al een pand in Goes op het oog", zegt hij.

Eerste winkel

Zo gezegd zo gedaan: een maand later stopt hij met zijn studie en weer een maand later opent hij een meubelzaak in Goes. "De maanden die daarop volgden vlogen voorbij. Vooral de hoekbank verkocht goed en mensen kwamen van ver buiten de Zeeuwse regio om te kopen", vertelt Dylan.

Corona slaat toe

De winkel doet goede zaken, maar dan slaat het coronavirus toe. "De binnenstad met bruisend publiek veranderde ineens in een spookstad. Mensen gingen gericht winkelen en bleven weg uit de meubelzaak omdat die ook niet zo groot is. Vandaar dat ik besloot de winkel tijdelijk te sluiten totdat corona zou zijn overgewaaid", legt Dylan uit.

De 19-jarige Dylan de Ruiter runt in coronatijd een succesvolle meubelzaak in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Maar Dylan gaat niet bij de pakken neerzitten. Integendeel: hij zet de knop om en steekt al zijn energie in zijn outlet in Vlissingen: "Eigenlijk wilde ik eind mei opengaan, maar de coronacrisis houdt langer aan dan ik had verwacht. En er moet toch brood op de plank komen. Vandaar dat ik de outlet al begin april heb geopend."

Plan B bestaat niet, plan B is zorgen dat plan A lukt." Dylan de Ruiter, jonge ondernemer

Ondanks dat de winkel nog niet helemaal klaar is, lopen de zaken als een trein. "Voordat de winkel was geopend kreeg ik al veel verzoeken op sociale media om een afspraak te maken. Omdat er voldoende belangstelling was, kon ik de winkel al openen. Ik heb de eerste dag meer verkocht dan de beste week in Goes", zegt Dylan enthousiast.

Dylan had nooit durven dromen dat zijn zaak zo succesvol zou worden: "Vooral in deze coronatijd had ik niet verwacht dat we zo goed en zo snel zouden verkopen".

Voor de jonge ondernemers die in deze tijd een bedrijf willen beginnen heeft Dylan de volgende tips. "Probeer altijd in oplossingen te denken ook in moeilijke tijden. Ik zeg altijd: plan B bestaat niet, plan B is zorgen dat plan A lukt. "