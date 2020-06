Nieuwe aanpak zeehondenopvang: 'Laat gestrande zeehonden met rust'

Zeehondje op het strand van Oostkapelle (foto: Lianne Provoost)

Wie straks een mogelijk zieke of verdwaalde zeehond(enpup) ziet, kan dat doorgeven aan een centraal meldpunt. Vervolgens observeert een getrainde zeehondenwachter het dier 24 uur voordat besloten wordt of opvangen noodzakelijk is of niet.

Op die manier krijgen moederzeehonden langer de kans om verloren pups terug te vinden en is er meer tijd voor zieke dieren om in hun natuurlijke omgeving te herstellen. Voor de opleiding van zeehondenwachters, onderzoek en communicatie stellen het ministerie van LNV en de kustprovincies de komende vier jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Meer natuurlijk gedrag

"Het gaat goed met de zeehond in het Nederlands kustgebied', zei minister Schouten bij de online ondertekening vandaag. "De populatie is gegroeid van zo'n 500 in 1980 naar 15.000. Met het nieuwe akkoord krijgen zeehonden meer ruimte om hun natuurlijke gedrag te vertonen."

Zeehond op het strand bij Valkenisse (foto: Roxanne Thumann)

Het akkoord moet ervoor zorgen dat de opvang van zeehonden overal in Nederland op dezelfde manier gaat. Burgemeester Schokker van Vlieland, initiatiefnemer van het akkoord, hoopt vooral dat toeristen en strandgangers gaan begrijpen dat je gestrande zeehonden het best met rust kan laten. "De boodschap is: zie je een zeehond in problemen, bel de zeehondenwachter."

Het akkoord loopt tot 1 januari 2028 en wordt na vier jaar geëvalueerd.