Noord-Beveland gaat als eerste gemeente duplo-woningen bouwen

Initiatiefnemer Jan van Beekhuizen is blij dat na een zoektocht van meer dan een jaar er een Zeeuwse gemeente is die met het project in zee wil gaan. "Wij zijn erg blij dat ze meewerken want normaal gesproken dien je een woning in en zeg je zo gaan we hem bouwen. Maar nu krijgt een koper invloed en moet de gemeente aan de voorkant ja zeggen."

De gemeente geeft als het ware carte blanche. Want een koper kan naast de indeling van de woning ook zijn gevel zelf samenstellen, bepalen hoeveel ramen en wat voor soort ramen het huis krijgt. Kortom het straatbeeld met zes dezelfde huizen is volgens Beekhuizen verleden tijd bij dit project. "Op deze manier kan de koper zelf echt invloed uitoefenen op zijn of haar woning."

Dat is volgens de gemeente Noord-Beveland dan ook de reden om in zee te gaan met dit project. "Dat je de mensen vanaf het begin meeneemt naar de tekentafel. En dat ze het opnieuw kunnen blijven indelen dat maakt het echt uniek!", zegt wethouder Adrie van der Maas. Maar dat is niet het enige wat hem over de streep trok. "Deze woningen zijn voor mensen met een dikke portemonnee maar ook voor mensen die minder te besteden hebben."

Want het idee is dat als je weinig geld hebt, je eerst een eenvoudige woning kunt kopen om er dan later, als je inkomen bijvoorbeeld stijgt, aanpassingen aan te gaan doen. Dit jaar nog moeten de woningen gebouwd worden. De gemeente wil met de uiteindelijke kopers in gesprek als ze er eenmaal wonen. Als het project aan hun verwachting voldoet wil Noord-Beveland de duplo-woningen ook in andere dorpen gaan bouwen.

