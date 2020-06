Jarige tweeling (96): 'Onze mannen mochten niet klagen'

Mevrouw Riemens en mevrouw Van Hoorn wonen in verzorgingstehuis Vremdieke. "Het is prima hoor. Me zitten kort bie mekare", zegt mevrouw Van Hoorn, die al twintig jaar in Vremdieke woont. Haar tweelingzus woont pas drie jaar in het verzorgingstehuis. Op de vraag wat ze hele dagen doet, antwoordt ze: "N bitje in slaap sukkelen. Meer niet."

Ook hun mannen mochten niet klagen

Als je 96 wordt, hoort terugblikken op je leven er ook bij. Bijvoorbeeld over de mannen met wie ze verkering hadden. Daar hadden ze het op jonge leeftijd ook al over. "Dan vertelde mijn zus wat ze gedaan had en vroeg ze of wudder dat oek gedaan hadden", zegt mevrouw Van Hoorn, waarna mevrouw Riemens het houdt bij "Oh, daar ga me oh."

Dat het mooie tijd met hun mannen was, erkennen de zussen. "Anders hadden we nooit zoveel kinderen gekregen", zeggen ze lachend. Samen hebben de zussen vijftien kinderen. Ze gaan vrolijk door de nadagen van hun leven, over het algemeen dan. "We zijn vrolijk, totdat we in ons broek plassen."

(foto: Omroep Zeeland)

Ook vandaag zijn de zussen vrolijk, al is hun verjaardag anders dan anders. Normaal vierden ze hun verjaardagen niet op dezelfde dag. "Zij was de oudste", zegt mevrouw Riemens. "Dus ik heb mijn verjaardag altijd op een andere dag gevierd.

"Als ik verjaarde, zat de zaal hier helemaal vol", vertelt mevrouw Van Hoorn. "En dan konden ze eten en snoepen wat ze wilden." "Dat lukt nog, dat snoepen", valt haar zus haar bij. "En dat drinken ook", lacht Van Hoorn.