'Hondenbaasjes; bereid je nu verwende hondje voor op de tijd na corona'

Volgens hondentherapeut Carlian Brauchmann uit Goes moeten hondeneigenaren hun honden alvast klaarstomen voor als de baasjes weer naar hun werk moeten na al die weken thuiswerken. "Dan is je hondje net zo gewend aan al die extra aandacht en laat je hem of haar weer alleen. Daar moet je ze op voorbereiden", raadt Brauchmann aan.

Tips om de draad weer op te pakken

Daarom heeft ze tips voor de hondenbaasjes. "Ik snap al die verwennerij wel. Je hebt er nu tijd voor, dus waarom niet? Maar, het is wel goed om je hond langzamerhand te laten wennen dat jij weer aan het werk gaat", zegt de hondentherapeut.

Een voorbeeld om je huisdier te laten wennen, is volgens haar om het de gewoonten weer aan te leren die gebruikelijk waren vóór de coronacrisis. "Moest je hond bijvoorbeeld in de bench als jij aan het werk was? Doe dat dan nu ook, ook al ben je thuis aan het werk. Zo kan 'ie alvast wennen."

Hondentherapeut Carlian Brauchmann met haar honden. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Brauchmann ligt het aan het karakter van een hond of hij snel de oude gewoonten weer oppakt. "Sommige hondjes zullen het er echt wel moeilijk mee krijgen als hun baasje de deur uitstapt om naar zijn werk te gaan. Maar er zullen ook honden zijn die geen kik geven en lekker op hun kussentje blijven liggen. Dat ligt echt aan het karakter, net als bij jonge kinderen."

Zeeuwse hondjes met hun baasjes als ze lekker verwend worden tijdens de coronacrisis. (foto: Omroep Zeeland)

Omdat er altijd wel een paar handelingen van een hond zijn, waar je aan kunt herkennen of hij of zij het moeilijk heeft om weer in het oude ritme te komen, raadt ze aan om goed op de hond te letten. "Hijgen is er daar één van. Een hond hijgt vaak wanneer hij zenuwachtig is. En vaak merk je het aan de honden op het moment dat je je jas aantrekt. 'Mag ik mee?' Vragen ze dan bijna. Ze worden er onrustig van."