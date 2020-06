'Juist nu hebben de mensen bloemen nodig'

Heeft u overwogen om dicht te gaan met de zaak?

"Ja, dat heb ik. Ik ben me ervan bewust van de ernst van het corona-virus en de gevaren die het met zich meebrengt."

Toch bent u open gebleven.

"Dat komt omdat ik vind dat in donkere tijden als deze, waarin mensen eigenlijk thuis opgesloten zitten, bloemen voor een positieve emotie kunnen zorgen. En dat is waar wij mee bezig zijn. Bloemen zijn per uitstek geschikt om een emotie te ondersteunen."

Wat is er veranderd in de afgelopen tijd?

"In de eerste periode gingen alle poorten van de leveranciers op slot en kon ik niet meer alles krijgen wat ik wilde. Maar omdat ik belang hecht aan een volledig assortiment ben ik op zoek gegaan en heb ik uiteindelijk toch een compleet aanbod gehouden. Dat heeft veel moeite gekost. En de manier waarop er nu gewinkeld wordt is anders. Er zijn protocollen die gevolgd moeten worden, stickers voor de anderhalve meter en looplijnen."

Merkt u dat mensen meer troost zoeken in tijden zoals deze?

"Ja, dat is zeker te merken. Mensen kopen nu sowieso meer bloemen, zie ik. En de bloemen die gekocht worden zijn veel vaker vrolijke bossen, met veel kleuren en geuren. Een aanbiedingsbosje of een samengesteld boeketje maken plaats voor grotere aankopen. Dat is voor ons een echte omzetgroei."

Bent u bang voor besmetting ?

"Echte angst heb ik niet. Wil ik ook niet uitstralen, want dat heeft ook zijn effect op de mensen die je helpt. Het is wel zo dat het voor ons niet natuurlijk is om afstand te nemen. Een schouderklopje bij een verdrietig iemand kan niet meer, en dicht contact met je klanten is ook geen goed idee."

Bloemist en niet-thuiswerker (foto: omroep zeeland)

Gedragen uw klanten zich anders in de winkel?

"Ik zie een tweedeling: Mensen die het onzin blijven vinden dat er zoveel maatregelen worden genomen, en mensen die hier met handschoentjes en mondkapjes binnenkomen of zelfs buiten blijven staan. Met alle twee die instellingen moet kunnen omgaan nu. Ze zijn niet zo praatgraag nu, maar als ze praten gaat het over corona."

Wat blijft u het meeste bij van deze periode?

"Ik denk dat we een waarschuwing hebben gekregen. Dat door een virus de hele maatschappij zomaar ontwricht kan worden. En dat we er in de toekomst rekening mee moeten houden dat het zomaar nog eens kan gebeuren. Ik denk dat het leven niet meer hetzelfde is."

Bent u bang voor het voorbestaan van uw zaak?

"Ik heb nu het voordeel dat mensen meer bloemen zijn gaan kopen, maar realiseer dat nu er weer meer kan, en straks nog meer, dat de inkomsten wel weer terug zullen lopen. Toch heb ik daar geen angst voor; ik heb een stevig bedrijf dat wel tegen een stootje kan."