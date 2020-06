Geen weekje Zeeland voor kinderen die niet op vakantie kunnen

Humanitas kinderkamp (foto: Studio Spektor)

Het annuleren van het kinderkamp heeft alles te maken met de maatregelen rondom het coronavirus. Humanitas zegt de beslissing met pijn in het hart te hebben gemaakt.

Kamp in Veere sinds 1981

Sinds 1981 organiseert Humanitas het kamp in Veere voor Zeeuwse kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar, die vanuit de thuissituatie niet of nauwelijks op vakantie kunnen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen uit pleeggezinnen of tehuizen die onvoldoende financiële middelen hebben om een vakantie te betalen.

In de zomer van 2019 kwam de Rotterdamse Wilmery een weekje naar Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Dat de Aktie Frisse Lucht niet doorgaat, heeft een andere reden. Het bestuur is niet op volle sterkte en kan daardoor geen vakanties in Zeeuwse gastgezinnen organiseren. Jaarlijks verblijven zo'n 35 kinderen uit Rotterdam die in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden leven een week in een Zeeuws gastgezin.

Klein behuisd

De gezinnen waar de kinderen opgroeien zijn vaak klein behuisd en buiten is er weinig speelruimte. Ook spelen vaak nog andere problemen in het gezin zoals armoede.

Maatjes Erkan en Jasper (foto: Omroep Zeeland)

Een derde initiatief van Humanitas Zeeland, het maatjesproject begint langzaam weer op te starten. Bij het maatjesproject worden vrijwilligers gekoppeld aan mensen met een verstandelijke beperking om leuke dingen te doen.

Veel kaartjes gestuurd

De vijftig cliënten en hun maatjes konden de afgelopen maanden weinig ondernemen door de coronamaatregelen. Cliënten die zelfstandig wonen spreken inmiddels weer af om bijvoorbeeld buiten te fietsen met hun maatje. Maar voor mensen die in een instelling wonen, kan dat nog niet altijd omdat ze maar een beperkt aantal personen mogen zien. Wel is er volgens Humanitas de afgelopen tijd volop gevideobeld en zijn er veel kaartjes gestuurd.