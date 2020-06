Zo krijgen Zeeuwse examenleerlingen hun cijferlijsten

Geslaagd! (foto: Piet Grim)

Examenleerlingen moeten dit jaar al genoeg missen, vindt Heloïse Jonkers van Nehalennia Breeweg. Zo missen ze bijvoorbeeld de examens, maar ook het examenfeest. Daarom ontvangt de Breeweg vanmiddag de 143 havo-leerlingen met een drive-thru waarbij ze hun cijferlijst krijgen, een presentje en felicitaties. De vwo-leerlingen krijgen hun lijst later. Het Lodewijk College in Terneuzen organiseert ook een drive-thru.

Op de fiets door Zuid Beveland

Bij het Goese lyceum brengen de mentoren vandaag de cijferlijsten langs bij hun leerlingen. De meesten doen dat met de auto, maar volgens rector Carin Biesterbosch gaat een mentor op de fiets, compleet met vlag, de hele zak van Zuid-Beveland door om haar leerlingen de cijferlijst te geven.

Een mentor van het Goese Lyceum bezoekt al haar leerlingen vandaag op de fiets (foto: Goese Lyceum)

Bij het Calvijn College worden leerlingen gebeld of komt de mentor langs. Bij het Zwin College in Oostburg worden alle examenleerlingen gebeld door hun mentor.

Nog meer bezoekjes

De mentoren van Het Scheldemond College bezoeken hun examenleerlingen vandaag. Ze krijgen dan hun cijferlijst en onder meer de 'geslaagd-vlag' van de school. De mentoren van Pieter Zeeman in Zierikzee zijn ook al bezig met hun rondes.

Overhandigen van de cijferlijst bij leerlingen van Pieter Zeeman (foto: Pieter Zeeman)

In deze coronatijd nodigen sommige scholen hun leerlingen ook uit op school om de cijferlijst op te komen halen. Daarvoor treffen ze wel allerlei voorzorgsmaatregelen.

Alle stoelen schoonmaken

OP CSW Bestevaer hebben ze twee klassen met geslaagde leerlingen. De eerste klas wordt om 15.30 uur ontvangen op school. Ze krijgen een tasje met wat te drinken en iets te eten en gaan dan in de aula zitten op stoelen die twee meter uit elkaar staan. Dan krijgen ze de lijsten en worden ze toegesproken door hun mentor. Als ze zijn vertrokken worden alle stoelen schoongemaakt voor de tweede groep.

Op de andere vestigingen van CSW doen ze het anders. Bij CSW Toorop komen de leerlingen per klas op verschillende tijdstippen naar school en worden ze ontvangen met gebak. Van de Perre laat bij alle 250 geslaagden een slagroomtaart thuisbezorgen van een plaatselijke bakker.

Op het Reynaertcollege in Hulst komen de leerlingen aan het eind van de middag in kleine groepjes naar school om hun cijferlijst te tekenen. Op het Ostrea Lyceum in Goes worden de leerlingen gebeld en komen dan in kleine groepen naar school. Daar worden ze verwelkomd met een alcoholvrij borreltje.

Nog geen diploma

De diploma-uitreikingen op de scholen volgen allemaal later. Met de overhandiging van de cijferlijsten weten leerlingen wel of ze officieel geslaagd zijn of niet. Dat is dit jaar wat minder spannend dan normaal gezien omdat de meeste leerlingen door hun schoolexamenuitslagen al een tijdje weten of ze een diploma krijgen of niet.