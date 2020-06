OM eist werkstraffen tegen lekkende ex-wijkagent en dealende vriend

Rechter buigt zich over een dik dossier - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

In hetzelfde onderzoek werd ook een 45-jarige medeverdachte uit Zierikzee aangehouden. Hij is bevriend met de wijkagent en wordt verdacht van drugsbezit en het dealen in drugs. Tegen hem werd vandaag tijdens de zitting 200 uur werkstraf geëist. De strafeis tegen de 45-jarige Zierikzeeënaar viel onder meer hoger uit doordat hij al eerder is veroordeeld voor dealen. Van beide werkstraffen worden nog wel het voorarrest afgetrokken.

'Niet goed te praten'

De officier van justitie neemt het de ex-wijkagent vooral het lekken van vertrouwelijke informatie kwalijk. Hij noemde het tijdens de zitting 'niet goed te praten'. Het ging onder meer om informatie over een aanhouding bij Hoogerheide die te maken had met de zaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto.

De wijkagent en de Zierikzeeënaar waren vrienden en spraken elkaar in 2016 en 2017 geregeld in een bedrijfsloods in Zierikzee. De politie had een zender onder hun auto's geplaatst en luisterde mee met hun gesprekken via afluisterapparatuur.

Grootspraak

Volgens de 40-jarige ex-wijkagent ging het lekken om de informatie vooral om grootspraak. In sommige gevallen deelde hij de informatie naar eigen zeggen met betrokkenen uit rechtvaardigheidsgevoel en omdat hij 'het beste met hen voorhad'.

De twee mannen gebruikten ook samen cocaïne in de loods. De wijkagent wordt niet verdacht van het dealen in drugs, de 45-jarige man uit Zierikzee wel.

Erectiestimulerend middel

Beide verdachten werden in augustus 2017 aangehouden. Drie panden werden doorzocht door de politie. Daarbij werden onder meer kamagrapillen gevonden, een erectiestimulerend middel dat te vergelijken is met viagra. Het bezit van deze pillen zonder doktersrecept is verboden.

De verdachten ontkennen dat ze in die pillen handelden. "Ik gaf ze weleens weg en gebruikte vooral zelf", zegt 45-jarige man uit Zierikzee. De ex-wijkagent geeft toe dat hij de pillen heeft gekocht voor zichzelf en één ander. "Het was me niet om winst te doen", aldus de 40-jarige ex-wijkagent.

'Ik heb er veel van geleerd'

Beide verdachten zijn nog vrienden. Ze hebben inmiddels hun leven weer op de rit. "Dit gaat ons niet meer gebeuren. Ik heb er veel van geleerd", zei de Zierikzeeënaar tijdens de zitting. "Ik leef met vandaag, niet met gisteren", vulde de de ex-wijkagent aan.

De advocaat van de wijkagent vindt dat de officier van justitie het lekken van de informatie wel erg sterk heeft aangezet. Zo zou hij niet zijn betaald voor het verstrekken van de informatie en was het vooral een kwestie van je mond voorbij praten. Er was volgens de raadsman geen sprake van kwade opzet. De straf moet dan ook volgens de advocaat maar maximaal vijftig uur bedragen.

Niet meer verslaafd

Ook de advocaat van de man uit Zierikzee bepleitte een lagere straf dan de geëiste werkstraf. Zijn cliënt zou blij zijn dat door de aanhouding zijn leven is veranderd. Hij is inmiddels niet meer verslaafd en werkt nu als zzp'er in de bouw.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Verslaggever Mark van Leijden deed verslag van de zitting vanuit de rechtszaal.

Lees ook: