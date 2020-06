Coronadode op Schouwen-Duiveland, dodental stijgt naar 68

(foto: OZ)

Het totaalaantal coronadoden op Schouwen-Duiveland is daarmee gestegen naar zeven. De gemeente staat met dit cijfer op de vierde plaats in onze provincie, na Tholen (15 doden), Middelburg (11 doden) en Goes (10 doden).

Besmettingen

Het aantal besmettingen in Zeeland is gisteren met zes toegenomen, namelijk vier op Schouwen-Duiveland en twee in de gemeente Tholen. Deze twee gemeenten lopen al een tijdje voorop in Zeeland als het gaat om nieuwe besmettingen.

Het is onbekend in hoeverre de verruiming van de testmogelijkheden een rol speelt in de huidige toename.