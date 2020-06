Vleeshal verdient half miljoen subsidie, zegt adviesorgaan

(foto: OZ)

Opvallend is het grote bedrag dat de Raad zou willen reserveren voor De Vleeshal. In hun advies staat een bedrag van 495.000 euro voor de Middelburgse kunsthal. Hun motivatie is dat zij als nieuwkomer 'zoveel indruk op de raad maakten dat haar plaats in de BIS voor hem onbetwist is'.

Talentontwikkeling

De raad is onder meer gegrepen door de mogelijkheden tot talentontwikkeling voor jonge kunstenaars en curatoren, de experimentele tentoonstellingsvormen in het programma dat ze momenteel voeren onder de noemer Rituals of Care.

De Vleeshal is dé plek voor experimentele moderne kunst in Zeeland, en geniet bekendheid bij kunstenaars en liefhebbers, nationaal en internationaal. De laatste jaren is de subsidiekraan behoorlijk dichtgedraaid en sinds 2017 moest directeur Roos Gortzak entree te gaan vragen voor de kunsthal die tot dat moment gratis was. De bezoekersaantallen liepen daarna ook behoorlijk terug.

Vernieuwend en verfrissend plan

Ook over het Zeeuws Museum is de raad enthousiast. Ze spreken over een vernieuwend en verfrissend plan dat het museum heeft ingeleverd om subsidie te ontvangen. Bovendien spreekt het de Raad aan dat ze een meer divers publiek willen proberen te bereiken.

Voor het Middelburgse museum hoeft de minister wel wat minder diep in de buidel te tasten als het aan het advies ligt: 250.000 euro zou de raad toe willen kennen aan het Zeeuws Museum.