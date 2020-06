Er valt nog veel te ontdekken over de geschiedenis van Zeeland

Afbeelding uit de Zelandia Illustrata II, uit de collectie van het genootschap. (foto: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)

Van Druenen is de opvolger van Hugo Schorer. Hij was al als penningmeester aan de organisatie verbonden was, is nu trots op zijn voorzitterschap. Zo vertelt hij in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Qua cultuur en wetenschap is het de mooiste organisatie die er is in Zeeland."

Straaljager

Van huis uit is Van Druenen historicus, schrijver, uitgever, bestuurder en ICT-er. In 1973 vertrok hij uit Zeeland om in 2002 terug te keren. Hij vindt het belangrijk om informatie toegankelijk te maken voor mensen die er gebruik van moeten maken. "Ik vergelijk het maar met een piloot die een straaljager bestuurt. Stel dat de motoren uitvallen? Dan moet hij binnen twee seconden weten wat hij moet doen."

Speerpunten

Van Druenen benoemt de speerpunten van het Genootschap voor de komende jaren. "Ons ledenbestand kent ongeveer 450 jeugdige leden. De vergrijzingsfactor is in onze sector best groot. We willen iedereen enthousiast maken voor het Genootschap. Ook willen we onze collectie verder digitaliseren. Daar zijn we zo'n drie jaar geleden mee begonnen en dat is een enorme klus."

De collectie is enorm volgens Van Druenen. "We hebben circa tweehonderdduizend stukken in beheer." Het gaat dan bijvoorbeeld om schelpen, fossielen, tekeningen, kaarten, handschriften en opgezette vogels.

Beluister hieronder de hele uitzending van de Zeeuwse Kamer bij Omroep Zeeland.

Beeld uit documentaire Tijdgravers, die op zondag 14 juni te zien is bij Omroep Zeeland op TV. (foto: Fifi Visser)

Voor het Genootschap werken 21 conservatoren als vrijwilliger. "Ze zijn overal actief om onze collectie te beheren", zegt Van Druenen.

Tijdgravers

Over het werk van de conservatoren van het Genootschap is deze week de documentaire Tijdgravers in première gegaan. "Dat geeft een geweldig beeld over hoe zij werken", aldus Van Druenen. Tijdgravers is zondag 14 juni bij Omroep Zeeland op TV te zien.

