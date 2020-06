Gemeenten en Erfgoed Zeeland smeden plannen om beeldbepalende kerkgebouwen te behouden

Kerk in Colijnsplaat (foto: Erfgoed Zeeland)

Volgens Erfgoed Zeeland wordt voorspeld dat de komende jaren dertig tot tachtig procent van de kerken haar oorspronkelijke functie verliest en is ook in Zeeland het proces van ontkerkelijking in de meeste gemeenten al zichtbaar.

Kerkenvisie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt sinds 1 januari 2019 jaarlijks middelen beschikbaar aan gemeenten voor het opstellen van kerkenvisies. Met behulp van zo'n kerkenvisie wordt een strategie ontwikkeld voor het behoud van beeldbepalende kerkgebouwen.

Volgens Jan van de Voorde, projectleider kerkenvisies bij Erfgoed Zeeland, is er niet één oplossing en moet er altijd per gemeente en per kerk maatwerk geleverd worden. "De gemeente weet het beste waar er in die gemeenschap behoefte aan is. Als er bijvoorbeeld behoefte is aan meer woningen dan kan er gekeken worden naar alternatieve woonvormen in een kerkgebouw."

Niet altijd omgebouwd tot woningen

Maar in lang niet alle gevallen hoeft een kerk omgebouwd te worden tot woningen. "In sommige gemeenten is er juist behoefte aan bepaalde sociale functies, waar een kerkgebouw een rol in kan spelen. Dan kunnen in sommige gevallen de kerkdiensten op zondag door blijven gaan."

Gemeenten bepalen zelf of zij een kerkenvisie willen opstellen en kunnen daarvoor een uitkering bij het Rijk aanvragen. Inmiddels hebben tien van de dertien Zeeuwse gemeenten deze uitkering aangevraagd.

Zo'n 400 kerken

Erfgoed Zeeland start met het opstellen van kerkenvisies voor de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen. Daarna volgen de gemeenten Goes, Sluis en Veere. In heel Zeeland staan volgens een recente inventarisatie van Erfgoed Zeeland zo'n 400 gebouwen die oorspronkelijk als kerk gebouwd zijn.

Aanvankelijk zou in iedere gemeente begonnen worden met een startbijeenkomst voor alle kerkeigenaren, maar door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Daarom is in de eerste drie gemeenten voor een alternatieve opzet gekozen, waarbij in samenspraak met de gemeenten een begin is gemaakt met het vullen van een Zeeuwse database met kerkgebouwen.

Bijeenkomsten

De komende weken worden met alle kerkeigenaren afspraken gemaakt voor gesprekken per kerkgebouw. Daarna komen er bijeenkomsten met erfgoedorganisaties, burgervertegenwoordigers, ondernemers en mogelijk ook met initiatiefnemers die plannen voor kerkgebouwen hebben.