50PLUS Vlissingen wil gerechtigheid voor klokkenluider Orionis

Remco en zijn vader Ton Odinot werkten bij Orionis Walcheren in Vlissingen. Ze trokken in 2010 aan de bel over de misstanden bij dat werkbedrijf. Die kwamen een paar jaar later aan het licht. Er was sprake van intimidatie en machtsmisbruik. Uitkeringsgerechtigden werden bijvoorbeeld gedwongen allerlei werkzaamheden uit te voeren, iets wat de rechter later verbood.

Treiteren en pesten

Dat is in 2020 verleden tijd. Door de acties van de Odinots en andere klokkenluiders werden de nodige verbeteringen bij Orionis Walcheren doorgevoerd. Maar Remco Odinot zit sindsdien werkloos en ziek thuis. Zijn onthullingen over Orionis werden hem door collega's niet in dank afgenomen en een periode van treiteren en pesten volgde, zegt vader Ton.

Remco heeft een licht verstandelijke beperking. Door de situatie is hij psychisch niet in staat om met de pers te praten. Ton Odinot kan dat wel. "Remco woont bij mij, want hij is alles kwijtgeraakt: zijn huis en inboedel. Geestelijk heeft hij een enorme klap gekregen. Hij loopt bij een psychiater. Die zegt dat de problematiek eerst moet worden opgelost, anders kan hij niets voor Remco doen."

In 2013 kwam het tot een rechtszaak. De Odinots kregen van Orionis een schikking van 75.000 euro aangeboden, maar om principiële redenen hebben ze die geweigerd. "Remco wilde dat niet. Hij wilde dat er gerechtigheid kwam."

Mediationgesprek met Vlissingse wethouder

De Odinots willen nu een bemiddelingsgesprek met Sem Stroosnijder, wethouder van Vlissingen en bestuurslid van Orionis Walcheren. "Via de psychiater heeft Stroosnijder een telefoontje gehad met de vraag voor een mediationgesprek, maar dat is gewoon geweigerd."

Remco Odinot wil uiteindelijk doorbetaling van zijn salaris tot aan zijn pensioen. Ook willen vader en zoon, naar eigen zeggen na alle pesterijen, weg uit Zeeland. Sem Stroosnijder geeft geen commentaar omdat hij de zaak Odinot als een privacygevoelige zaak beschouwt.

Kris van Wezel, raadslid van 50PLUS in Vlissingen (links) in gesprek met verslaggever Marcel Decraene (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Kris van Wezel, Vlissings gemeenteraadslid van 50PLUS, trekt zich het lot van Remco Odinot aan. Hij heeft Odinots medische dossier ingezien en weet hoe ernstig de situatie is: "Ik ben geen arts, maar weet wel dat hij geestelijk flink in de problemen zit. Hij durft niet meer naar buiten bijvoorbeeld. Dat is schrijnend."

'Scherpe kantjes zijn eraf'

Over de bemiddeling zegt de politicus: "Omdat de GGZ een bemiddelingsgesprek voorstelt heb ik het vermoeden dat de scherpe kantjes eraf zijn. Gelet op de persoonlijke omstandigheden vind ik het terecht dat het nog een keer wordt geprobeerd." Van Wezel gaat Stroosnijder vragen toch een mediationgesprek aan te gaan.

Ook is het 50PLUS-raadslid in gespek met andere Vlissingse raadsleden om te zien wat ze samen kunnen doen. "We hebben de morele plicht om iets voor deze Vlissingse man te doen."

Ton Odinot, de vader van Orionis-klokkenluider Remco Odinot (43) (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: