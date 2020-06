'Goes staat er financieel gezien prima voor'

Gemeentekantoor van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dat rijksgeld moet wel verplicht worden besteed aan een aantal vastgestelde posten zoals onder meer een hogere storting in de spaarpot van wethouderspensioenen en een aanpassing van een WKO-installatie (voor warmte en koude opslag). Het gaat bij elkaar om 2,9 miljoen. De uitgaven worden afgeboekt in 2020. Als het zou zijn verrekend in 2019 zou de jaarrekening dus een negatief resultaat van 1,4 miljoen hebben gehad.

Stabiele financiële positie

Desondanks zegt de gemeente Goes er financieel gezien prima voor te staan. "Onze reserves hebben ruimte om dit nadeel op te vangen", laat de gemeente weten. En: "We hebben er vertrouwen in dat we met het ingezette beleid bereiken wat wordt beoogd: handhaving van een stabiele financiële positie van gemeente Goes."

Het doel van de jaarstukken is de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar en de financiële positie aan het einde van het boekjaar.

De gemeenteraad van Goes buigt zich begin juli over de jaarrekening.