Eerste trekker met een stekker rijdt in Zeeland

De hybride trekker is een prototype, maar wordt door boer Kees Steendijk uit Kamperland direct op het land ingezet. Samen met zes collega-boeren nam hij in 2013 het initiatief voor een nieuw soort trekker. In het ontwerp is ook aandacht besteed aan natuur en milieu. Zo is de breedte van de wielas te veranderen, waardoor landbouwgrond minder wordt aangetast.

Zien wat je doet

Opvallend zijn ook de voor- en achterwielen die verder uit elkaar staan dan bij een normale trekker. Daartussen kan een werktuig worden bevestigd die bij een normaal achter het voertuig hangt. "Je ziet nu onder je voeten wat je aan het doen bent, waar je anders moest omdraaien om te kijken wat er gebeurt op het land."

De elektrische trekker van boer Kees Steendijk (foto: Omroep Zeeland)

Ook aan de voor- en achterkant van de trekker kan een werktuig worden gehangen. Dat heeft weer als voordeel dat je niet drie keer met een trekker over het land moet. "De grond heeft daardoor niet alleen minder belasting, maar het is ook veel beter voor het milieu," aldus Steendijk.

De elektrische motor is niet stil. Het geluid van de Multi Track Tool is een flink zoemend geluid, maar volgens Steendijk wordt daar ook nog aan gewerkt om dat in de toekomst te verminderen. "Ook zal op een nieuw prototype de aandrijving met waterstof mogelijk zijn. Het wordt dus echt een duurzame machine die klaar is voor de toekomst."