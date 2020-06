Lisa uit Axel maakt 'roerige tijden' in New York mee

Lisa Le Feber uit Axel maakt de coronacrisis mee in New York (foto: Lisa Le Feber)

"Momenteel is het rustig in New York, maar afgelopen zondag en maandag waren er plunderingen", vertelt Le Feber, die in de stad werkt als advocaat. "Overdag waren er vreedzame protesten en kwamen hier ook wel door de straat."

Toch vindt Le Feber het niet eng om mee te maken. "Overdag is het rustig en dan merk ik dat niet."

Mondkapje

Le Feber kan, vanwege het coronavirus, overdag gewoon over straat lopen. "Je ziet mensen een mondkapje dragen. Ik heb er ook eentje bij me. Je moet kunnen aantonen dat je hem op kan zetten, indien nodig."

Vanaf volgende week gaat er een nieuwe fase in New York in zegt Le Feber. "Er is een neergaande lijn qua cijfers."

Beluister hier het interview met Lisa Le Feber in het radioprogramma 'Zeeland komt thuis'