FvD-Statenlid Bos vergelijkt partijtop GroenLinks met mensen met Downsyndroom

Tekst van tweet van Martin Bos (foto: martin bos)

"Partijtop GroenLinks in Amsterdam bijeen over de vraag of Halsema moet aftreden. Volgens Amsterdamse bronnen zou partijtop aandringen op haar vertrek. Is dit waar? #HalsemaAfteden" twittert Martin Bos om 20.57 uur op donderdagavond. Onder de tekst staat een foto van entertainer Johnny de Mol met een aantal mensen die het syndroom van Down hebben.

Reactie op tweet van Martin Bos op Twitter (foto: twitter)

De tweet is later op de avond verwijderd door Martin Bos, maar wel plaatst het FvD-Statenlid om 22.29 uur een nieuwe tweet met de tekst: "Fouten toegeven is niet gebruikelijk, maar ik ga dat toch doen. Deze avond heb ik een dom twitterbericht geplaatst. Dat had ik niet moeten doen. Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen. Ik heb het bericht verwijderd. Excuus."

Martin Bos was niet bereid om commentaar te geven op de tweet. Wel laat hij weten dat hij vrijdagochtend als neutraal voorzitter een vergadering mag voorzitten.