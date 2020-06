Uniek: Twéé nieuwe knieën in één keer

Aart van Drie ligt met twee grote verbanden om de knieën in bed nadat hij die morgen twee nieuwe knieën heeft gekregen. "Het gaat prima, ik heb geen pijn, het gaat volgens verwachting." Orthopedisch chirurg Maarten-Paul van de Kerkhove helpt hem uit bed en laat hem een paar voorzichtige kleine stapjes maken. "Heel goed", zegt hij tevreden.

Patiënten vragen erom. Ze zien het voordeel van twee knieën tegelijk en maar één langdurig revalidatieproces." Maarten-Paul van de Kerkhove, orthopedisch chirurg

Twee protheses tegelijk betekent maar één keer onder het mes en vooral: maar één keer een jaar lang revalideren. Van de Kerkhove krijgt de vraag van een dubbele knieprothese daarom regelmatig van zijn patiënten. "De revalidatie is best een zwaar traject, pittig en ook wel pijnlijk. Patiënten zien het voordeel van twee knieën tegelijk. Dan hoef je maar een keer dat langdurige proces te doorlopen."

Dat was ook de reden waarom Aart van Drie vroeg of het niet in één keer tegelijk kon. "Op een bepaalde leeftijd heb je niet zoveel tijd in de toekomst. En als je twee keer een half jaar tot een jaar voor revalidatie moet inleveren, is dat een behoorlijk deel", vertelt Van Drie, "Dus als het met één keer revalidatie kan..."

Aart van Drie kreeg twee nieuwe knieprotheses (foto: Omroep Zeeland)

Wilbert van Waas heeft een aantal maanden geleden twee knieprothesen gekregen. Inmiddels loopt hij goed. Hij kan zijn knieën goed buigen en strekken. "Revalideren was pittig, het is geen snee in je vingers", vertelt hij, "Maar wat ik heel belangrijk vind: het hele bewegingsapparaat wordt weer gelijkmatig opgebouwd." Geen revalidatietraject dus met een geopereerde knie aan de ene kant en een pijnlijk versleten knie aan de andere kant.

Niet alle patiënten kunnen een dubbele ingreep aan. "We selecteren hier natuurlijk wel op mensen die dat kunnen", aldus Van de Kerkhove, "Je bloedgehalte moet goed zijn, je moet fit genoeg zijn en niet te veel andere ziekten onder de leden hebben. Het allerbelangrijkste is de motivatie van de patiënt zelf."

'Eerste keer is spannend'

Twee knieprothesen in één keer is een ingreep die in het buitenland al mondjesmaat gebeurt. Voor Nederland is het uitzonderlijk. "De eerste keer is spannend, maar de vierde keer is ook best wel spannend", zegt Van de Kerkhove, "Het is een hele logistiek van tevoren, maar ook op de operatiekamer zelf. Inmiddels hebben we een mooi protocol, dus die spanning gaat er langzaam af. Net als een gewone knieprothese, die ook routinewerk is geworden."

Lees ook: