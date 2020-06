Goedemorgen! Excuses voor tweet en finaledag voor Dax

Goedemorgen! 't Is vrijdag 5 juni. In ieder geval voor Dax Hovius uit Kapelle is dit een heel bijzondere dag. Hij is vandaag jarig én vanavond weet de nu 15-jarige zanger/gitarist of hij de winnaar is van The Voice Kids. In de finale van de competitie heeft hij concurrentie van drie andere talentvolle kandidaten. Het is aan het publiek om de winnaar aan te wijzen...