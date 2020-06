Voor rijschoolhouder Josimar Pattinama zijn de maatregelen goed uit te voeren

Voor rijschoolhouder Josimar Pattinama is het lastig om thuis te werken (foto: Josimar Pattinama)

Vond je het spannend om weer te beginnen?

"Nee dat niet. Blij dat ik weer aan de slag ben. Half maart moesten wij als rijschoolhouders dicht en mochten begin mei weer open. Nu ben ik weer aan het werk met de nodige maatregelen."

Wat zijn de maatregelen waar jij je aan houdt?

"Ik vraag aan mijn leerlingen of ze corona hebben en of dat familieleden corona hebben of hebben gehad. Ik moet er op vertrouwen dat ze eerlijk zijn. Maar dat doe ik en ik kan en ga ze echt niet controleren."

Naast rijschoolhouder kennen we jou ook als voetballer. Vorig seizoen bij Vlissingen en nu de overstap gemaakt naar Walcheren. Kom je nog aan sporten toe?

"Bij Walcheren trainen we nu twee keer in de week met de RIVM-regels. We houden afstand waar het kan, maar het belangrijkste is dat we weer voetballen. Soms loop ik ook nog hard."

Is het te doen met al die maatregelen?

"Het is soms op het veld wel lastig om afstand te houden, daar denk je niet altijd over na. In Duitsland zijn ze alweer een tijdje met profvoetbal bezig. Dan zitten ze op de wisselbank met een mondkapje op maar in het veld vliegen ze op elkaar, dat is krom. Maar we proberen het zo goed mogelijk uit te voeren. Al kan ik niet wachten tot we ook weer een keer een partijtje kunnen spelen in plaats van weer een potje voetvolley."

En hoe is dat in je werk?

"In het werk gaat dat goed. Mijn leerlingen en ik wassen onze handen vaak. Na afloop van een les maak ik de auto schoon en laat de auto tien minuten luchten. Hoesten in mijn elleboog deed ik al. Het is allemaal goed te doen."