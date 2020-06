Afvalcoaches gaan zwerfvuil bij Foodcourt Goes regelen

KFC in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Wie weleens rondloopt op bedrijventerrein De Poel in het zuiden van Goes ziet sinds ongeveer een jaar een flinke vermeerdering van straatafval: plastic bekertjes, hamburgerverpakkingen, frietbakjes, enzovoorts. Na consumptie van het fastfood worden ze door klanten achteloos uit het auto gemikt.

"Restaurants balen er zelf ook van", zegt Cees Pille. De wethouder is nog korter in functie dan het Foodcourt bestaat, maar hij wordt al volop geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de vijf fast-food restaurants die aan de Nansenbaan zijn gevestigd. Het is de bedoeling dat op piektijden van bezoekers in de middelbare schoolleeftijd beter zal worden gehandhaafd.

Coaches

Dat is niet alles. Er komen ook afvalcoaches bij. Zij gaan restaurantbezoekers maar ook horeca-ondernemers zo nodig aanspreken op hun gedrag. Verder geven ze tips over waar je met je afval naartoe kan en hoe je het moet aanbieden.

"Het Foodcourt is een aandachtsgebied, maar ook in het centrum kan het schoner," benadrukt Pille. Ook daar zullen de afvalcoaches actief zijn.

Hotspots schoonmaken

Ook re-integratiebedrijf De Betho zal hotspots van zwerfvuil in Goes beter aanpakken. Hiervoor is 65.000 euro gereserveerd. In 2017 is er 80.000 euro bezuinigd op zwerfvuil.