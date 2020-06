Reacties op tweet Statenlid Bos: 'Ik schrok en dacht lees ik nou werkelijk wat ik lees?'

(foto: Twitter)

Nadat Bos de bovenstaande tweet had verwijderd maakte hij excuses in een nieuwe tweet. Daarin schreef hij: "Fouten toegeven is niet gebruikelijk, maar ik ga dat toch doen. Deze avond heb ik een dom twitterbericht geplaatst. Dat had ik niet moeten doen. Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen. Ik heb het bericht verwijderd. Excuus."

In een andere tweet zegt Bos: "Ik vind het oprecht naar als ik mensen gekwetst heb. Ik heb in het verleden gewerkt met mensen met het 'syndroom'. Kritiek sloeg op GL en niet op mensen met 'een beperking'. Met wie daar - oprecht - aan twijfelt wil ik best het gesprek over aangaan."

(foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen reageren buitenstaanders en Zeeuwse politici geschokt op de eerder gedane vergelijking op Twitter. Zo ook fractievoorzitter in de Staten Corina van der Vliet van de PvdA. "Ik schrok en dacht lees ik nou werkelijk wat ik lees? Het is echt volstrekt ongepast om zo'n bericht de wereld in te slingeren. Dan kun je achteraf met excuses komen maar op het moment dat je zoiets verstuurd moet je daar al bij na denken."

Reacties op de tweet van Martin Bos (foto: Twitter)

Commissaris van de Koning Han Polman wil niet op de zaak reageren en ziet het als een interne aangelegenheid. Zo ziet de Zeeuwse PvdA-fractie het ook. "Wij vinden dat Forum nu zelf aan zet is en zijn heel benieuwd naar de reactie van de partij. Aan de hand van die reactie zullen wij ons verder beraden."

Fractielid van Forum voor Democratie Martin Bos is zelf niet bereikbaar voor commentaar.

